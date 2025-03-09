Beşiktaş'ta 9.6 milyarlık dev operasyon!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:06

Güncelleme: 09.03.2025 - 10:06

Beşiktaş Kulübü, Bankalar Birliği ile 2021 yılında imzalanan değişken faizli borç yapılandırma anlaşmasından çıkmak için resmen düğmeye bastı. Başkan Serdal Adalı geçen hafta gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında, mayıs sonuna kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ifade etmişti. Siyah-beyazlılar bu hedef doğrultusunda gereken ilk adımları attı.

Beşiktaş Sportif A.Ş’den önceki gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) üst üste bildirimler yapıldı. Siyah-beyazlılar yönetim kurulu toplantısında, 1 milyar 200 milyon lira olan mevcut sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, 4 milyar 800 milyon lira (% 400) artırılarak, 6 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiğini KAP’a bildirdi.

Bedelli sermaye artırımı için Halk Yatırım Menkul Değerler ile aracılık sözleşmesi imzalanacağı duyuruldu ve gerekli izinlerin alınması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer resmi kurumlara başvurulduğu kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü büyük umut bağlanan bedelli sermaye artırımından 9 milyar 600 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar bu gelirin çok büyük bölümünü Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmak için kullanacak. Bu paranın neredeyse tamamı Bankalar Birliği borçları ve faizlerine aktarılacak ve anlaşma sona erecek.

Beşiktaş Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak hem ağır faiz yükünden kurtulacak hem de finansal disiplini sağlamak için çok önemli bir adım atmış olacak.

NTV Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, mayıs sonuna kadar bu operasyonu tamamlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanımına dair ayrı bir bildirimde bulundu. KAP’a yapılan duyuruda özetle şu bilgilere yer verildi:

"Şirketin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 9.600.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 27.252.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.572.748.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun şu şekilde kullanımı planlanmaktadır: %90-%98 konsorsiyum kredi ödemeleri. %2-%10 Cari ödemeler; futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler. Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, fonun kullanımında şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir."