Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!

Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:05
Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!
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Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.


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