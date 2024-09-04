Beşiktaş Genel Sekreteri açıkladı! CAS'tan Beşiktaş'a ceza!
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, önemli açıklamalarda bulundu. Şakul, Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajer ödemeleri nedeniyle CAS'tan 1 milyon 400 milyon euro ceza geldiğini açıkladı.
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;
"Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. Tamam dedi, uçak biletini aldık vazgeçti. Neden diye sorduk "Ben Dubai'de oynamak istemiyorum" dedi. En son Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son 1 yıl alacaklarını verelim dedik. Tamam dedi fakat az önce vazgeçtim diye mesaj attı. Ben Ocakta gitmek istiyorum dedi.
İlk gidecek isimdi. Alex kendisine bir kulüp bulacağını düşünüyordu. Bize bir fiyat verdi. Öderseniz giderim dedi. Fakat bugün o da vazgeçti. 'Transfer sezonu kapandı. Ocakta gitmek istiyorum' dedi. Türkiye'de kendisine kulüp bulduk. Kampa gelmemesi Giovanni van Bronckhorst'un kararıydı.
"CAS'TAN CEZA GELDİ"
Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor
Brad Friedel'ın görev tanımı sadece futbolcu satışı değil. Scouting konusu, geleceğe yatırım birçok konuyu kapsıyor. Performansını şu şekilde değerlendiriyorum. Fakat problem yaşadığımız isimlere en az 4-5 teklif getirdi. O teklifi getirdi oyuncular gitmiyor. Biz yönetim olarak kendisinden memnunuz. Kontratlar normaldi de biz mi satamadık? Fakat bütün sene eleştirilen bütün oyunculara yeteri kadar teklif getirildi."
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