Beşiktaş, Georges Nkoudou'nun ameliyat olduğunu açıkladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun yaşadığı ayak bileği bağ yaralanmasından dolayı ameliyat olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.
Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.
Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.
Georges Nkoudou Fransa’da Ameliyat Olduhttps://t.co/PCInzXGOKs— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2021
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