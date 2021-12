Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası paylaşımda bulundular

Josef de Souza: "Sergen hoca, Murat hoca ve tüm teknik ekip... Beni bu takıma kabul ettiğiniz, Türkiye’deki en iyi yılımı geçirmeme katkı sağladığınız ve Türkiye şampiyonu olma rüyamı gerçekleştirmeme takım arkadaşlarımla beraber yardım ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.Sizin de bugün de dahil olmak üzere her zaman benden istediğiniz gibi, bundan sonraki dönemde de takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve büyük Beşiktaş camiasına katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bugün yollarımız ayrılıyor, ama benim sizin ve ekibinizin hayatında her şeyin yolunda gitmesi için içten dileklerim devam ediyor. Belki bir gün yollarımız tekrar kesişir. Her şey için teşekkürler, başarılar hocam…"