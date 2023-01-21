Beşiktaş GKN Kargo - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:16

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:16

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş GKN Kargo ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. Maç Sports TV'den naklen yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MAÇLIK SERİ

EuroCup Women'da Uni Györ galibiyetiyle son 16'ya kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde ise son olarak Çankaya Üniversitesi'ni 83-57'lik farklı galibiyetle mağlup etti.

Beşiktaş 15 maçta 7 kez kazanırken bu galibiyetlerin 5'i son maçlarında geldi. Beş maçlık galibiyet serisiyle çıkışa geçen siyah-beyazlı takım son olarak Nesibe Aydın'ı 65-60 mağlup etti.