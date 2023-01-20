Galatasaray'dan Domenec Torrent iddialarına yanıt
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Domenec Torrent'e tazminat ödeneceği iddialarına yanıt verdi. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, takımın eski teknik direktörü Domenec Torrent'e tazminat ödeneceği yönünde çıkan haberlerin arıdndan konuştu.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a konuşan Öztürk, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor. Belki bu dava 1.5-2 yıl daha sürebilir. Kaybedilmiş bir dava yok. Biz zaten bu tür şeyleri KAP'ta açıklıyoruz" dedi.
Metin Öztürk
Galatasaray'ın geçen yıl 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Torrent, 20 maçın ardından görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim sonrası geçen sezon göreve gelen İspanyol teknik direktör, görevine son verilmesinin ardından alacakları için sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etmişti.
GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın perşembe akşamı KAP'a gönderdiği finansal raporda Domenec Torrent'in davası için şu ifadeler yer aldı;
"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Peker yine hareketlendi
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'