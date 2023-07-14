Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford ve milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 18:55
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı
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Beşiktaş, hücum hattına Halil Dervişoğlu transferini yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, daha önce Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford ile anlaşmış ancak oyuncu tarafıyla maaş konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

TRT Spor'un haberine göre, bu gelişmenin ardından görüşmeler sekteye uğrasa da Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için temaslarına devam etti ve 23 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı.

Halil Dervişoğlu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Genç futbolcu, daha sonra ise takımın Almanya'daki kampına katılacak.


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