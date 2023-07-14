Beşiktaşlı Bilal Ceylan, Karşıyaka ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş’tan 2003 doğumlu sağ bek Bilal Ceylan’ı kadrosuna kattı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:31
Beşiktaşlı Bilal Ceylan, Karşıyaka ile anlaştı
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Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Transferde daha önce 52 Orduspor’dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli, Belediye Kütahyaspor’dan savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu, Van Spor’dan kaleci Haydar Yılmaz, Kırklarelispor’dan orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Düzcespor’dan forvet oyuncusu Yasin Ozan’ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş’tan da 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan’ı kadrosuna kattı.

Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Bilal Ceylan, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da kiralık olarak oynamış ve 25 maça çıkma başarısı göstermişti.


TFF 3. Lig beşiktaş Karşıyaka

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