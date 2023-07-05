Beşiktaş'tan transferde 5'li atak
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Avrupa'dan 5 ismi kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor.
Beşiktaş, yeni sezon hedefini her kulvarda başarı olarak koyarken bu doğrultuda kadro planlamasını ve transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda şu an 5 oyuncunun transferine yoğunlaşmış durumda. Bu hafta somut gelişmelerin yaşanması beklenen isimler, Leicester City’den ayrılan stoper Daniel Amartey ve Zenit’le sözleşme uzatmayan orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev. Beşiktaş, iki oyuncunun transferinde aşama kaydetti, imza parası konusunun çözümü için uğraşılıyor.
Daniel Amartey
HALİL DERVİŞOĞLU ISRARI
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in istediği Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile her konuda anlaştı ancak kulübüyle bonservis pazarlığı sürüyor. İngiliz kulübü, Beşiktaş’ın sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifini kabul etmeyip 2 milyon Avro bonservis istedi. Siyah-beyazlılar, bu transferi bonservis ödemeden bitirmeyi hedefliyor. TFF’nin mavi kart kontenjanı sunması sonrası Beşiktaş, CSKA Moskova’dan Bakhtiyor Zaynutdinov’u gündemine aldı. 25 yaşındaki Kazak futbolcu orta saha, sol bek, sol kanat ve stoperde oynayabiliyor.
Halil Dervişoğlu
10 NUMARAYA SCARPA
Beşiktaş, Nottingham Forest’ın 10 numarası Gustavo Scarpa’ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, kısa süre önce gittiği İngiltere’de 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüştü. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İngiltere’den ayrılma talebi bulunan Scarpa’ya İtalya, Almaya, Brezilya ve Yunanistan’dan da transfer teklifleri var.
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