Daler Kuzyaev, Beşiktaş'tan süre istedi
Beşiktaş'ın sözleşme teklifinde bulunduğu Daler Kuzyaev, düşünmek için siyah beyazlılardan süre istedi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha transferine öncelik verirken Daler Kuzyaev için temaslarına devam ediyor.
Beşiktaş'ın 2+1 yıllık teklif yaptığı Zenit kulübünden ayrılan Rus orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, düşünmek için hafta başına kadar süre istedi.
30 yaşındaki futbolcuya en ciddi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu öğrenildi.
Halil Dervişoğlu
HALİL DERVİŞOĞLU AYRILMAK İSTİYOR
Milli forvet Halil Dervişoğlu ise Beşiktaş'a gelmek için kulübü Brentford'a ayrılmak istediğini bildirdi.
İngiliz takımı, Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istemişti. Ancak siyah beyazlılar, bonservis ödemeyip sadece sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmişti.
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