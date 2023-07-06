Daler Kuzyaev, Beşiktaş'tan süre istedi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 06.07.2023 - 10:18

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha transferine öncelik verirken Daler Kuzyaev için temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık teklif yaptığı Zenit kulübünden ayrılan Rus orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, düşünmek için hafta başına kadar süre istedi.

30 yaşındaki futbolcuya en ciddi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu öğrenildi.

Halil Dervişoğlu



HALİL DERVİŞOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Milli forvet Halil Dervişoğlu ise Beşiktaş'a gelmek için kulübü Brentford'a ayrılmak istediğini bildirdi.

İngiliz takımı, Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istemişti. Ancak siyah beyazlılar, bonservis ödemeyip sadece sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmişti.