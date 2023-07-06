Daler Kuzyaev, Beşiktaş'tan süre istedi

Beşiktaş'ın sözleşme teklifinde bulunduğu Daler Kuzyaev, düşünmek için siyah beyazlılardan süre istedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:18
Daler Kuzyaev, Beşiktaş'tan süre istedi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha transferine öncelik verirken Daler Kuzyaev için temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık teklif yaptığı Zenit kulübünden ayrılan Rus orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, düşünmek için hafta başına kadar süre istedi.

30 yaşındaki futbolcuya en ciddi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu öğrenildi.

Halil Dervişoğlu 

HALİL DERVİŞOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Milli forvet Halil Dervişoğlu ise Beşiktaş'a gelmek için kulübü Brentford'a ayrılmak istediğini bildirdi.

İngiliz takımı, Beşiktaş'tan 2 milyon Euro istemişti. Ancak siyah beyazlılar, bonservis ödemeyip sadece sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmişti.


beşiktaş brentford daler kuzyaev Halil Dervişoğlu

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan transferde 5'li atak

Beşiktaş'tan transferde 5'li atak
Gökhan İnler Beşiktaş için Şenol Güneş'le görüştü

Gökhan İnler Beşiktaş için Şenol Güneş'le görüştü
Beşiktaş'ın transfer gündemini Ceyhun Kazancı açıkladı!

Beşiktaş'ın transfer gündemini Ceyhun Kazancı açıkladı!

En Çok Okunan Haberler