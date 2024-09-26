Beşiktaş-Hapoel maçının yeri değişti!
Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı.
Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.
İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.
BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #beşiktaş #Hapoel Tel Aviv #Belgrad
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