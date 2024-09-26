Beşiktaş-Hapoel maçının yeri değişti!

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı.

Beşiktaş-Hapoel maçının yeri değişti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:40

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.

BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #beşiktaş #Hapoel Tel Aviv #Belgrad

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftarına uyarı!

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftarına uyarı!
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ı ziyaret etti
Beşiktaş Fibabanka, Avrupa'da Buducnost'a geçit vermedi!

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa'da Buducnost'a geçit vermedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler