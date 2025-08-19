Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş için özel tasarım

19.08.2025 12:55:00
Spor giyim markası adidas, Süper Lig ekibi Beşiktaş için özel olarak bir ayakkabı tasarladı. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ayakkabının satışa sunulduğu kaydedildi.

Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ve yıldız transferleriyle Avrupa’da ses getiren Beşiktaş için, sponsoru olan spor giyim markası adidas, özel bir ayakkabı tasarladı.

Siyah-Beyazlı futbolcuların kullanmaya başladığı ve taraftarlar arasında büyük ilgi uyandıran Samba modeli satışa sunuldu.

Beşiktaş’ın siyah beyaz renklerine ve kuruluş yılı “1903”e özel vurgu yapılan modelin üzerinde “Kara Kartallar” yazısına da yer verildi.

Bu sezon lisanslı ürün satışından önemli gelir elde etmeye başlayan Beşiktaş yönetimi, Samba modelinin ve adidas formalar ile özel tasarım ürünlerin Kartal Yuvası mağazalarında taraftarlardan ilgi gördüğünü söyledi.

