Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo'nun yeni takımı belli oldu!

Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada transferin 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.

Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

RESMİ MAÇA ÇIKMADAN AYRILDI

Siyah-Beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha, hiç resmi maça çıkmadı.