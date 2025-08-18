Beşiktaş'ın yeni transferinin maliyetini Almanlar duyurdu!

Schalke altyapısından yetişen 19 yaşındaki Taylan Bulut, Beşiktaş'a transfer olduktan sadece iki gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Genç futbolcu önceki cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile 2030'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Eyüpspor karşılaşmasının 85. dakikasında oyuna giren Bulut, kısa süre sonra takımının galibiyet golünü saha içinde kutladı.

SCHALKE'NİN KAZANCI ARTABİLİR İDDİASI

Bild'in haberine göre, Beşiktaş'ın Bulut için ödediği yaklaşık 6 milyon Euro'luk bonservisin dışında, anlaşmada bonus maddeleri de bulunuyor.

Genç futbolcunun İstanbul'daki performansı, Schalke'ye ilave gelir getirebilir.