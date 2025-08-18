Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik! Yeni transfer listede...

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik! Yeni transfer listede...

18.08.2025 23:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik! Yeni transfer listede...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlılar, Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut'u listeye dahil etti. Beşiktaş'ta Jean Onana ve Alex-Oxlade-Chamberlain, UEFA kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımda kaleciler arasında Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin ve Emir Yaşar yer alıyor.

Savunma hattında Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi görev yapacak.

Orta sahada Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva ve Al-Musrati bulunuyor.

Hücum hattında ise Tammy Abraham ve Mustafa Hekimoğlu görev alacak. 

İlgili Konular: #beşiktaş #kadro #UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın yeni transferinin maliyetini Almanlar duyurdu!
Beşiktaş'ın yeni transferinin maliyetini Almanlar duyurdu! Alman basını, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut için ödenen bonservis ücretini duyurdu.
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo'nun yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo'nun yeni takımı belli oldu! Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense, Beşiktaş'tan Elan Ricardo'yu kiraladığını duyurdu.
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi!
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi! Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonu, Süper Lig'deki ilk maçtan devreye girdi. Beşiktaş, Abraham'ın bonservis ödemesini Roma'ya 2030 yılına kadar taksitler halinde ödeyecek.