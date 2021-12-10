Beşiktaş için yeni iddia Rus basınından
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Daniel Farke, Hannes Wolf, Thorsten Fink gibi Alman hocaların ismi öne çıkarken Rus basını yeni bir ismi ortaya attı.
Sergen Yalçın dönemi sona eren Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandı.
Adaylar arasında Daniel Farke, Hannes Wolf ve Thorsten Fink gibi Alman hocalar öne çıksa da bir isim de Rus basınında yer aldı.
Sport-Express'in haberine göre deneyimli Rus teknik adam Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde. Habere göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.
CHERCHESOV'UN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.
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