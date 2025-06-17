Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: 'Faiz ödemek yerine 5 futbolcu alabiliriz'

Beşiktaş Yönetimi hafta sonu pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kongre ile tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Siyah-beyazlı yönetim, başta Dikilitaş Projesi olmak üzere kulübün bazı taşınmazlarının değerlendirilmesi için kongre üyelerinden yetki isteyecek.

Başkan Serdal Adalı ve Yönetimi, olağanüstü kongrenin kısa bir zaman dilimine sıkıştırıldığı, projelerin yeteri kadar anlatılmadığı ve kongre üyelerinin endişelerinin giderilmediği eleştirileri ile karşı karşıya kalsa da bu eleştiriler karşısında, Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı Hakan Daltaban, kongre ve yetkiler ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak merak edilen tüm konulara açıklık getirdi.

Daltaban "Para etsin diye yıllardır beklediğimiz arazi şimdi değerlendi, o gün bugün" diye konuştu.

Kulübün faiz yükünün artık baş edilemez hale geldiğinin söyleyen Daltaban "Her gün faiz ödemekten canımız yanıyor, yıllık 50 milyon dolar faiz ödemek yerine bu parayla 5 futbolcu alabiliriz" diye konuştu. Dikilitaş projesinde Emlak Konut ve Ziraat Bankası'yla çalışacak olmalarının öneminde değinen Hakan Daltaban, proje ile ilgili endişeleri olan kongre üyelerine her türlü bilgiyi vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Beşiktaş 2'inci Başkanı basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda depreme karşı güçlendirme gerekçesiyle 2.5 yıldır atıl halde bulunan Akaretler'deki binanın, artık gelir getirecek şekilde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini de söyledi.

Çok eleştirilen SPK artırımıyla tarihin en büyük borç ödemesini yapan yönetim olduklarının altını çizen Daltaban, "Popülist davranmıyoruz, yalan söylemiyoruz, eleştirileri dinliyoruz ama üflemelere de kulağımız kapalı" dedi.

Kongre yapılacak salonunun kapasitesinin 10 bin kişiye çıkartıldığını belirten Hakan Daltaban bütün kongre üyelerini pazar günü salona çağırdı.

Beşiktaş 2'inci Başkanı Hakan Daltaban'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"HER GÜN FAİZ ÖDEMEKTEN CANIMIZ YANIYOR"

Borçlar için ödenen faizin kulübü zor durumda bıraktığını dile getiren Hakan Daltaban, "Açıkçası kendim adına çok heyecanlıyım. Senelerden beridir Beşiktaş camiasının içinde varolan, projeleri saygıyla karşılayan ve yeni projeler geliştirilmesini düşünen anlayışın başında geliyorum. Öncelikle 1 aylık bir yönetim sürecimizde bir an önce camiamızla paylaştığımız bir proje bu. Bununla ilgili bir takım camiadan duyduğumuz eleştirilerin çoğu haklı olabilir. 'Efendim bir algı yapmadan direkt hayata sundunuz bu projeyi' kısmını şöyle anlatabilirim; bu projeyi karnesi pek iyi olan bir çocuğun koşarak ailesine müjdeyi vermesi gibi değerlendirdik ve gerçekten çok heyecanlıyız. Bir an önce bu projeyi camiamızla paylaşmak adına belki hızlı hareket etmiş gibi görünüyor olabiliriz, ama gerek başkanımızın daha evvelki basın toplantısına, gerekse en son divan kurulunda anlattığı gibi, gerçekten bu kulüp sokağa çok ciddi paralar atıyor. Faiz yükü günde 125 bin euro, yani 5 milyon lira ortalama. Senede de biz 40-50 milyon dolar gibi bir parayı faiz adı altında sokağa atıyoruz. Evet burada camianın haklı olduğu bazı şeyler olabilir ama tam bir bilgilendirme anlamında ben biraz daha olaya detay vermek isterim.

Biz elimizdeki varlıklarımızın değerli olan imara açık veya mülklerimizi satmanın dışında gerçekten Beşiktaş'ta altın olarak bulunan ve gerçekten buraya imar çıkması çok mümkün olmayan bir projeye başkanımızın ve yönetim kurulunun, özellikle kamuda doğurduğu saygı ve güven neticesinde çok ciddi adımlar atabildik, amacımızın halis ve projelerinde Beşiktaş'ın borcunu kapatmaya yönelik olduğundan dolayı duyulan bir güven bu. Biliyorsunuz güven şöyle bir şeydir, güven karşı tarafa verdiğiniz ve gerçekten sonunda da 'evet söyledikleri gibi yapacaklar' anlayışının var olduğu bir anlayıştır. Camiamızın en büyük sorunu, biz maalesef son zamanlarda camia olarak çok ciddi bir güven kaybettik. Özellikle son 1 sene içerisinde, verilen sözlerin tutulmaması, taahhütlerin verilmemesi, yerine gelmemesi gibi bir konudan dolayı camiamızın temkinli yaklaşıyor olmasını çok iyi anlıyorum. Biz de belki yönetim olarak bunun bedelini ödüyoruz, bunun çok farkındayız ama bizde buraya bedel ödemeye geldiğimizi biliyorduk zaten. Öyle olduğu için algı yapmak bizim beceri alanlarımızda değil. Biz hayatı yönetim tarzı olarak çok düz yaşayan Beşiktaş gibi siyah ve beyaz yaşayan, ortada grileri bulundurmayan bir anlayışa sahibiz. Biz bununla ilgili adım atabileceğimizi, olumlu haberleri gördüğümüzde bir an önce camiamıza koşup onlara bunu anlatmakla ilgili biraz hızlı hareket ettik. Bir de canımız yanıyor her gün faiz, bu kulübün faiz ödüyor olmasından dolayı da canımız yanıyor. Gerçekten Beşiktaş’ı sahipleniyor olmanın ve gerçekten yaşanan sorunların ve faiz yükünün Beşiktaş'ın yarınlarına nasıl engel olduğunu bildiğimizden dolayı' koşarak camiamızla kucaklaşmak için bu genel kurul çağrısını yaptık. Bu yüzden şimdiden genel kurula gelecek ve burada bize destek verecek herkese şu anda yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EMLAK KONUT VE ZİRAAT BANKASI'YLA ÇALIŞMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Proje ile ayrıntılı bilgiler vermeye devam eden Daltaban konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Projeyi biraz ayrıntılı anlatmak gerekirse, ben camiamızda fikir sahibi olan ve camianın önünde gelenlere ne demekse yine de böyle adlandırılan insanların çoğuyla konuşurum. Çok enteresan bir şekilde, 'ya gerçekten süper, bu projeyi nasıl imar alabildiniz?' diyen insanlarında, arka planda 'ya işte Beşiktaş’ın mülkünü satıyorlar.' gibi algılar yaptığında da üzülüyorum. Bakın Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor, bu dönemi hep beraber başlatmak zorundayız. Biz son 14 ay içerisinde 3 kere seçime gitmiş, biri vekaleten olmak üzere 4 başkan değiştirmiş ve istikrardan uzaklaşmış bir camiayız Beşiktaş kulübü bunu hak etmiyor. Öyle olduğu için biz camiamıza çok inanıyoruz. Onların eleştirilerine, onların öneri ve fikirlerine her zaman kulak vermiş bir organizasyonuz. Örneğin ilk kongre çağrısıyla ilgili yaptığımız metinle ilgili eleştiriler vardı, hemen divan kuruluyla kol kola girdik, onları çok önemsiyoruz. Onların fikirlerini, camiada tecrübe sahibi olan insanların fikirlerini çok önemsiyoruz. Defalarca toplantı yaptık, bütün önerilerini dikkat ve hassasiyetle dinledik ve hep beraber mutabık kaldığımız bir metinde uzlaştık. Orda evet camia da haklı olarak 'ya trampa ne demektir' rehin gibi hipotek gibi insanları rahatsız edecek kavramların hukuken olduğunu anlatamadık belki ama bunların hepsini düzelttik. Yeni metinle birlikte camiamızın karşısına çıktık. İnanın bu projeden gelinecek gelir başkanımızın anlattığı gibi yaklaşık, bu tabii Emlak Konut'la ilerleyeceğimiz sürece bağlı. Emlak Konut burada çok önemli. Emlak Konut devleti temsilen bir kurum olduğu için, bizim tarafımızdan da rahat edebileceğimiz, en azından bir takım söylentilerin veya bir takım istismar edilebilecek algılarında önüne geçebilmek adına önemli bir hamleydi ki, bankalar konsorsiyumunda en büyük mükellefiyetimiz olan Ziraat Bankasını da işin içine aldık. Buradaki en büyük hikayemiz Beşiktaş’ın borcunu kapatmak, bankalara olan borcunu kapatmak ve faiz yükünden kurtarmak."

"50 MİLYON DOLAR FAİZ YERİNE 10 MİLYON DEĞERİNDE 5 FUTBOLCU ALABİLİRİZ"

"Bakın belki Beşiktaş camiası ilk kez böyle bir projeyle yüzleşiyor olabilir ama şunu görmezden gelmeyelim, rakiplerimiz dördüncü, beşinci belki de altıncıyı yapmaya hazırlanıyorlar. Kendi aralarında bu kadar, bu tarz konularda birlik ve beraberliğin o geçmiş dönemlerde olduğunu ve şu andaki takım bütçelerine yansıdığını da rahatlıkla görüyoruz. Defalarca başkanımızın da bahsettiği gibi, futboldan gelen gelirlerle ve futboldan gelen kaynaklarla mevcut borcu düzeltip Beşiktaş’ın futbol yarınlarını yazabilmemiz mümkün değil. Şöyle düşünün 50 milyon dolar faiz ödeyebileceğimiz bir yerde Beşiktaş’a 10 milyon euro değerinde 5 futbolcu alabilmemiz varken biz bu faizi ödemenin derdindeyiz. Buradaki en büyük dert Beşiktaş'la dertleniyor olmamız. İnanın Beşiktaş'la beraber içimizin acıyor olması, çok üzülerek söylüyorum ben çok uzun zamandan beridir bu camianın içerisindeyim, açık tribün, eski açık, yeni açık ve aşağı yukarı 20- 25 sene de hayatını geçirmiş, oradaki insanların ruhunu bilen, beklentilerini bilen, neye üzülüp neye dertlendiklerini çok iyi yaşayan biriyim. Belki son 20 seneye atıfta bulunmak istiyorum. Eskiden Beşiktaş çok büyük bir güç, Beşiktaş’ın gücüyle kendi işlerinin peşine düşen anlayıştan sadece Beşiktaş'la dertlenen ve sadece Beşiktaş'ın çıkarlarını kullanmaya gelen bir anlayışa geçmiş durumdayız. Bu anlamda başkanımız buraya çok iyi liderlik yapıyor. Gerçekten beraber yol arkadaşlığı yaptığım için çok gururluyum, çünkü o saygınlığı kamunun her tarafında, camianın her tarafında görebiliyorum. Popülist olmaktan uzak olduk, insanlara tutamayacağımız hiç söz vermedik, yapamayacaklarımızı söylemedik. Bu camianın bir birlik ve beraberliğe, iki güven duygusunu tekrar alma ihtiyacı var. Artı kaos bitmedi, kendine koltuk arayan değerli arkadaşlarımın 3 sene daha beklemelerini rica ediyorum. Bu kulübün kaybedecek bir günü bile yok. Bu anlamda genel kurulun iradesiyle göreve geldik, 3 sene boyunca da sonuç ne olursa olsun, genel kurulun iradesi ne olursa olsun buraya bütün hazırlıklarımızı, bütün planlarımızı yaparak geldik ama işin doğrusunu anlatıp bunun için mücadele etmek zorundayız. O yüzden pazar günü bu projeye destek verebilmek için herkesi genel kurula bekliyorum."

"PARA ETSİN DİYE YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ ARAZİ ŞİMDİ DEĞERLENDİ"

"Biraz evvel bahsettiğim gibi ben ikiye ayırıyorum bir; işi manipüle edenler var bunları bir kenara koyuyorum, hiçbir zaman muhatap alabileceğim insanlar değil, iki; gerçekten hassasiyetle eleştiri yapanlar sonuna kadar haklılar, bir az önce bahsettim bu camia güven duygusunu kaybetti. Bu camia bugüne kadar kandırılmış duygusunu çok fazla yaşadı. Bu anlamda yapılan eleştirilerin hepsine sonuna kadar katılıyorum, anlaşılamayanlar vardı merak edilenler vardı. Biz de bu anlamda gerçekten kısa zamanda çok mücadele vermeye çalışıyoruz. Geçen hafta genel kurul öncesinde divan kurulu öncesindeki eleştirilerle, sonradan rahatlamış olan bir kesim bizi oldukça rahatlattı. Ben camiada ben çok kolay ulaşılabilen biriyim. Eğer Dikilitaş ile ilgili detay bilgiye sahip olmak isteyenlere bilgi verebilirim 24 saat bilgi verebilirim, bizim bunları nasıl yaptığımız ile ilgili bir takım paylaşımlarımız çok rahat olamayabilir, Bu anlamda Dikilitaş ile ilgili eleştiri yapanları çoğuna 'Dikilitaş arsası nerede' diye sorduğunda çoğunun bilmediğini öğrendim. Şöyle düşünün dağın başında bir arsanız var Bir gün para etsin diye bekliyorsunuz ve bu fırsat bugün geliyor işte O gün bugün. Ömür boyunca imar alınamaz denilen bir yere bu ön anlaşmaları yapmış ve buradaki kaynağı da gerçekten Beşiktaş'ın borçlarını kapatmak üzerine kullanmış olduğumuzu bildiğinden dolayı kamu da bize son derece destek oldu. Bakın, göreve geldikten sonra tarihin en önemli borç kapatmasını yapan bir yönetim kuruluyuz. Yani biz gelen paraları oraya buraya transfere çarçur etmeyi de gördük ama bizim bizim gayemiz Beşiktaş'ın geleceği ve şunu unutmayın Biz bir futbol kulübüyüz Biz Spor kulübüyüz ama taraftarımızın %90'ı futbol takımı üzerinden mutlu oluyor herkesi mutlu ettiğimiz en büyük enstrümanımız futboldur. futbol yapılanmasında bu gayrimenkul yapılanmasını gerçekleştiren rakiplerimiz 20 milyon 25 milyon 30 milyon euro bonservis bedelleri ödeyebiliyorken şu an bizim Bu rakamlar ödememiz maalesef mümkün değil. Kulüp yöneticiliği çok zor bir iştir, aslında bir Holding yönetiyoruz, Bir taraftan da camiayı yönetiyoruz. Biz burayı ne sadece holding yönetir gibi yönetebiliriz ne de Kulübü batırmak adına sadece camiayı yönetir gözüyle, popülist davranıp herkese güzel görünüp kulübü batırmak yoluna gidebiliriz, bizim dengeyi doğru yere kurabilmeyi becerebildiğimizi düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın yarınları adına Bu proje çok önemli. Bizim zaten genel kurul maddelerimizden bir tanesi Dikilitaş projesini onaya sunmak, İkincisi de bundan sonra geliştireceğimiz gayrimenkul projeleri ile ilgili. Biz bununla kalmıyoruz sevgili başkanımızın müjdeyi verdiği gibi, onayları aldığımız için rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama hep temkinli kalmak kaydıyla 100 dönüm de havalimanının yanındaki bir arazi ile ilgili bir aksiyon alacağız. Bir taraftan da yeni mülkler kazandırmaya devam edeceğiz, çünkü biz buna devam etmek zorundayız. Elbette ki burası bir inşaat şirketi değil, bir spor kulübü, ama bizim endüstriyel futbolda geleceğimize gidebilmemiz için biz ticari enstrümanları kullanmak zorundayız. Bundan 20-25 sene evvel biz Hikmet Çetinlere veya saygı duyduğumuz bürokratlara Başkan olması için rica ederken şu anda cebinde 50 100 milyon eurosu olmayan hiç kimseye başkanlık öneremeyiz. Bu kulübün dönebilmesi mümkün değil ama Beşiktaş'ın gerçeklerle liyakat sahibi ama kendi anlamında 'eskiden romantik dediğimiz' ama gerçekte de olması gereken bir şey var; kendi kaynakları ile dönen bir kulüp ve bunu yöneten iyi profesyonel iyi yöneticiler. Bizim buraya gelebilmemiz için de bu tarz projeleri yapabiliyor olmamız lazım. Beşiktaş'ın yarınları için çok önemli bir iş. Ben hayatımı Beşiktaş'ın Ali menfaatleri için kavga vermiş biriyim. Son derece içime sinen bir proje ile ilgili genel kuruldan yetki alma savaşı veriyorum. Umarım kabul görür, zaten divanla kurmuş olduğumuz komisyonu, eğer kabul görmesi halinde daha da büyüterek Beşiktaş'ın dinamiklerini, inşaattan anlayan veya finanstan anlayan kişilerle bir komisyon kurarak son derece şeffaf açık bir şekilde, rakiplerimizle mali farkı kapatacak şekilde devam ediyoruz, birden fazla projemiz var çok heyecanlıyız. Gece gündüz çalışıyoruz ama çoğu zaman niye çıkıp konuşmuyorsunuz ikinci Başkan konuşmuyor as Başkan konuşmuyor gibi eleştiriler var. Bu kulübün bir tane başkanı var, başkanımız kamuoyunu bununla ilgili bilgilendirir. Biz çalışmaya geldik savaşmaya geldik. Gerektiği zamanlarda Bizler de kamuoyuna sesleniriz"

"AKARETLER 2.5 YILDIR ATIL HALDEYDİ"

"Bizim aslında bu genel kurulla ilgili ana gündemimiz Dikilitaş'tı. Tabii dikilitaş ile ilgili genel kurula gitmişken camianın fikrine, onlarında düşüncelerine ihtiyacımız olan bazı durumlar vardı bunları da yanına ekledik. Akaretler de bunlardan bir tanesi. Akaretler'i kısaca özetleyeyim size. Akaretler, biliyorsunuz bizim Akaretlerde var olan plazalardan birisi ama burası depremle alakalı bir takım sorunlar yaşadığı ve güçlendirme ihtiyacı olduğundan dolayı yaklaşık 2 buçuk seneden beri atıl bir şekilde duruyor. Yani 2 buçuk seneden beridir buraya bir güçlendirme yapılmadı, güçlendirme yapıldığı için kiraya verme çabaları olmadı. 2 buçuk sene boyunca da burada kaybettiğimiz bir gelir var. Hani birileri diyordu ya Beşiktaş'ın mallarına sahip çıkın, Beşiktaş'ın mülklerine çökmüşler diye. Hayır işte bizim söylemeye çalıştığımız da Beşiktaş'ın var olan varlıklarını hayata geçirmek. Akaretler bunlardan bir tanesi. Orada olur ya, burayı bir kere güçlendirme ihalesine verdik ve güçlendirme operasyonuna başlıyoruz. Sadece Akaretler'den daha fazla gelir elde edebilmek için acaba bir otel konseptiyle anlaşıp onlarla senelik kiramızı daha çok arttırabilir miyiz derdinde olduğumuz için bu maddeyi ihale ettik. Burada tabii büyük markalar geldiğinde ve büyük yatırımlar yaptığında 10 seneyi aşan bir takım sözleşmeler istiyor olabilirler. Yani 'ben buraya bir yatırım yapacağım sen yarın öbür gün bu mülkü satarsan' kaygısıyla tapu şerhi ve uzun vadeli kontratlar istiyorlar olabilirler. Öyle olduğu için bizde genel kurula çıktık. Bu tarz alternatifleri kullanabilmek adına genel kuruldan yetki istiyoruz. Zaten Beşiktaş’ın mülkünün satılabilmesiyle ilgili bir kaygımız yok, bundan sonra da öyle bir şey olacağını öngörmüyorum. Öyle olduğu için yatırımcıların bize satılamayacağı ile ilgili bir teminat istemesi söz konusu. Henüz anlaşılmış bir marka yok ama biz bu yetkiyi alabilirsek, belki bu yetkiyi kullanmayacağız ama alabilirsek çok güçlü firmalara iyi fiyatlara kira verebilme şansımız olacak. Akaretler konusu sadece budur ama Beşiktaş’ın kaybedilmiş gelirlerini elde etmek adına güçlendirme ihalesine çıktık ve hemen onun çalışmalarına başladık. Geldiğimizde yaptığımız ilk hamlelerden biriydi zaten. "

"BENZİN İSTASYONU İLE İLGİLİ ZATEN ESKİ KARARI TEKRARLIYORUZ"

"Benzin istasyonu ile ilgili, evet kısaca ben konuyu özetleyeyim sonra da bir yorum yapayım. Orada aşağı yukarı çok uzun zamandan beridir hep sorun halinde devam eden bir süreç var. Oradaki kiracıların bize açmış olduğu yaklaşık 10 milyon dolarlık bir dava riski var Beşiktaş'ta. Kısaca şu an 240 bin lira kira ödenilen bir varlığın 1 milyon 200 bin liraya çıkarılması, hatta onlardan bir 3 milyon lira civarında da aldık üstüne. Genel davalardan feragat etmek, hakları da elimizde kalmak kaydıyla risk olan davalardan da vazgeçmeleri karşılığında, genel kuruldan istediğimiz, (aslında bizden evvelki görüntülerde seyretmiştim) bir evvelki dönemin genel sekreterinin genel kurula yaptığı ve alkışlarla kabul edilen bir maddeyi tekrarlıyoruz. "

"BEŞİKTAŞ'TA KAN AĞLAYAN, İÇİ ACIYAN HERKESLE YOL ARKADAŞIYIZ"

"İşin enteresan tarafı, evet gerçekten camianın bazı büyüklerinin tavsiyeleri doğru. Önce algı yapacaksın sonra çıkacaksın. Biz algıdan - malgıdan anlamıyoruz, maalesef algı işlerini de beceremediğimiz için bedel ödüyoruz. Dediğim gibi biz algılarla gitmeyeceğiz bundan sonra da böyle davranmayacağız. Siyah ya da beyaz gibi gideceğiz. Beşiktaş’ın adi menfaatleri uğuruna olan her projede camianın karşısına çıkacağız. Kendi yetkimizde olan bazı konularda bile genel kurulun iradesine başvuracağız. Ki bu maddelerden bir iki tanesi belki üç tanesi genel kurulun iradesine başvurmadan bizim alacağımız kararlar ama bakın bugüne kadar böyle algılanmış olabilir ama burası babamızın çiftliği değil. Burası BJK, Türkiye’nin en büyük camiası. Bizim camiaya karşı olan güvenimizi, paylaştığımızı, bazı konularda onlardan fikir alma hassasiyetimizi bizim aleyhimize kullanmasınlar. İtinayla bu olayı sabote eden arkadaşlara sesleniyorum, derdiniz Beşiktaş ise lütfen yapmayın. Çünkü bu Beşiktaş’ın yarınları, başarısı sadece birlik ve beraberlikle olur. Olağanüstü seçimlerle, zor durumda gördükleri dönemlerde pusu kültürleriyle bu camiayla oynamaktan artık herkes vazgeçsin. Biz buna izin vermeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun izin vermeyeceğiz. Tek derdimiz Beşiktaş Beşiktaş'ta içi acıyan, Beşiktaş'ta kan ağlayan herkesle yol arkadaşıyız. Benimle aynı düşünmüyor, bana oy vermemiş olabilir. Sevgisi ve sevdası Beşiktaş olan herkesle biz her türlü buluşuruz. Biz, bundan sonra da görecekler bu kulübü camiamızla beraber yöneteceğiz. Biz sadece dikilitaşta bir genel kurula gidebilecekken camiamızın iradesine, camiamızın güvenine, camiamızın sağ duyusuna güvendiğimiz için biz oraya 6 maddeyle gidiyoruz. Bana camiam hayır Beşiktaş yönetimi bunu yapma dediği konuları yapmayız, evet bunu yapabilirsiniz dediği konularda da içimiz rahat en iyisini yapmaya çalışırız. Bundan sonra farklı bir yönetim anlayışını görmeye camiamız hazır olsun. Ben şeye girmiyorum, hani ben sosyal medya zaten okumuyorum takip etmiyorum. Hatta sevdiklerime bana bunlarla ilgili olumlu yorumları dahi söylemeyin diyorum. Yapmayın, bu camia Beşiktaş camiası, Türkiye’nin en büyük camiasıdır. Biz ne zaman birlik beraberlik olmayı becerebilir, omuz omuza vermeyi becerebilir, gerek tribünde gerek genel kurul iradesinde, gerekte dünyanın her tarafındaki Beşiktaş taraftarıyla beraber olursak bu camianın önünde hiç kimse duramaz."

"SERMAYE ARTIRIMI İLE TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ ÖDEMESİNİ YAPTIK"

"Beşiktaş'ta yönetici olmak, Beşiktaş'ta başkan olmak eleştirilmeye tahammül etmek demektir ama bu eleştiriler yerli ve yerinde olduğu sürece. Evet bizim arzumuz gönlümüzden geçen bedelli sermaye arttırımındaki rüçhan haklarının hepsinin kullanılmasıydı. Çünkü biz gerçekten yüzde 400 gibi bir arttırıma onay aldık bu çok önemli bir işti. Şimdi başarısız oldu derken, başarıyı bu arkadaşların neyle ölçtüğünü ben anlayabilmiş değilim. Genel kurul üyelerine tek tek soruyorum, bunun için çok fazla matematik bilmeye de gerek yok. Biz sermaye arttırımına girdiğimizde yüzde 51 hissemiz vardı. Sermaye arttırımı bittiğinde yaklaşık 1 buçuk milyar lira para topladık ve yüzde 51 olan hissemizi de yüzde 70-71’lere çıkarttık. Şimdi Beşiktaş'ın cebinden bir lira para çıkmadı, 1 buçuk milyar lira topladı ve bununla gitti tarihin en büyük borç ödemesini yaptı. Bununla ilgili har vurup harman savurmadı, günlük ödemelere kullanmadı direkt borcu kapattı, o borcunda faizini kapattı. Bir tarafta yüzde 51 den hissemiz de yüzde 70 e çıktı. Şimdi bu maddeyi niye getirdik? Bizim zaten kanunen var olması gereken yüzde 51’lik hissemizin üzerindeki yüzde 19’luk kısmı yarın öbürki gün değerlendirildiğinde tekrar eski şartlara, yani sermaye arttırımına çıkmadan önceki orana gelmek için genel kurumdan yetki istiyoruz sadece budur. Yani hem 1 buçuk milyar lira camiadan para toplayıp hem de yüzde 19 ‘daki hisse oranını çoğaltma kısmının neresini başarısızlık olarak gördüğünü ben anlamıyorum. Velev ki 1 buçuk milyar lira başarısız oldu 4.2 milyar lira toplanabilecekken. Cumartesi günü Divan Kurulu'nda başkanımız çok doğru bir açıklama yaptı. Bu eleştirenler ve bunu başarısızlık olarak görenler, görenler de olabilir bu arada herkesin fikrine saygılıyız. Başkanım tek tek sordu, 'hisse senedi aldınız mı' 'hayır almadım' 'siz aldınız mı..siz aldınız mı?' Bakın bu camiaya öncelikle güven duygusunu vereceğiz, sonra birlik beraberliğe vereceğiz, sonra da herkesin elini taşın altına sokmasını sağlayacağız en büyük arzumuz bu."

"YİTİRİLEN GÜVEN DUYGUSUNUN BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ"

"Camiayı çok iyi anlıyorum, bugüne kadar doğru yönetilmemekten, kötü transferlerden, belki kötü niyetli anlayışlardan dolayı, verilen sözlerin tutulmamasından dolayı kafalarda soru işaretleri olması kadar normal bir şey yok. Bakın geçmiş dönemin maddi zararından bahsediyoruz değil mi, denetleme kurulu açıklıyor mesela, bunların hepsini telafi eder Beşiktaş kulübü, ama yitirilen güven duygusunu camianın saf temiz duygularıyla oynanmasının bedelini biz ödüyoruz. Bu duyguları tamir etmek çok zor. En büyük arzumuz en büyük hedefimiz de camianın gerçekten kendini kandırılmış hissedilmesinin önüne geçmek. Bence en büyük projemiz de bu, yapacağımız en önemli iş bu. Şunu camiamız bilsin hiçbir zaman tutamayacağımız sözler vermeyeceğiz, yapamayacağımız şeyleri yapacağız demeyeceğiz, hoş görülmek adına yüksek vaatlerde bulunmayacağız çünkü tek derdimiz Beşiktaş. Elbette herkesin doğrusu farklı olabilir, herkes doğru yoldan gitmeyip farklı yollardan gitmeyi düşünüyor olabilir. Biz kendi doğrularımızdan sapmadan, kendi planlamamız doğrultusunda Beşiktaş’ı yönetmeye devam edeceğiz."

"AŞÇIOĞLU KONUSUNDA KARARI GENEL KURUL VERECEK"

"Maddelerden bir tanesi de Aşçıoğlu maddesi. O da bizim yönetim kurulu olarak karar verebileceğimiz bir konu. Şimdi orada bir tane ekstrem var; Ben kendi malım olsa nasıl davranırım, Beşiktaş'ın malı olduğu zaman nasıl davranmalıyım? Ben kendi malım olsa mevcut kiracıyla anlaşırım. Var olan geçmiş dönem kiralarını alırım ve önümüzdeki dönem kiralarını arttırırım ama var olan bir dava söz konusu. Burası benim babamın çiftliği ve benim babamın malı olmadığı için biz burada karar almak yerine genel kurula gidip sormayı tercih ettik. Onu da açık açık anlattık. Genel kurulda tekrar tane tane protokol maddelerine kadar açıklayacağız. Yani kiracının oradan bizden bir talebi var. Oturduğum müddet bedelsiz 5 sene daha oturayım diğer kiraları ödeyeyim ve alt kiracıları devredeyim. Aksi taktirde camianın önemli insanlarıyla hukukçularıyla konuşuruz bu davanın 2 3 sene daha sürebileceği konusunda bir görüş var. Bizde gerçekten camiamızla birlikte Beşiktaş'ı yönetebilmek duygusuna sahip olduğumuz için bunu da ekledik buraya. Karar verebileceğimiz bir maddede 'hayır abi genel kurulun iradesi her şeyin üstündedir onlar ne düşünüyor' sorusu bu. Oradan, bizim bir insiyatifimiz yok. Ben tekrar söylüyorum veya başkanımız veya yönetim kurulu üyelerimiz kendi şirketlerimizde aynı konu olsa bir karar alırız ama burası bizim babamızın malı değil. Biz burada birine bedava oturabilirsin veya işte bilmem ne yapabilirsin diyemeyiz. Diyebilmemiz için detaylı ve ayrıntılı anlatmamız lazım, evet genel kurul dönüp bize tamam bu şartlarda verin Beşiktaş'ın gelirlerinden mağdur olmasın derse onu yaparız, hayır dava devam etsin derse onu yaparız. Bunu da genel kurulun takdirine sunmak için gündem maddelerini çoğalttık."

"POPÜLİST DAVRANMAYACAĞIZ YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ"

"Biz demokratik yönetim tarzına inanan bir yönetim kuruluyuz. 'Biz yaptık oldu' anlayışını bu camia çok gördü bugüne kadar. Kararlar alındı, hesaplar soruldu sorulamadı, bizde olmayacak. Bu genel kurul maddeleri de bunun göstergesidir. Biz gerçekten camiamızın bakış açılarını, gerçekten yürekten eleştirilerini çok önemsiyoruz. Biz camiamıza rağmen hiçbir şey yapamayız, bizden sonrakiler de yapmamalı. Bu sürecin ne kadar şeffaf yönetildiğini bundan sonra da bu camia görecek. Çok önemli bir proje var, virajındayız, benim içim kıpır kıpır Beşiktaş'ın yarınlarını gördüğüm için. Beşiktaş'ın cebinde tomar tomar parası olmayan insanlara başkan olabilme hakkı verebileceği için. Ben çok heyecanlıyım. Bakın Beşiktaş'ın en büyük derdi 'az olsun benim olsun ama benim olsun'. Bizde bu anlayışın olmadığını göreceksiniz. 3 senemiz var 3 sene içinde Beşiktaş'ın yarınlarını hazırlık yapmış bir yönetim kurulu üyesi olarak tarihe geçmek, benim evlatlarımı bırakacağım en büyük mirastır. Hiç birimizin derdi koltuk değil. Popülist davranmayacağız, yalan söylemeyeceğiz hikaye anlatmayacağız, Neyse konu paylaşacağız, bu genel kurul da bunun en büyük örneğidir. Camiama sesleniyorum, camiamın oyun oynayan bireylerine sesleniyorum isim önemli değil, Ben herkesi tenzih ediyorum ama kaostan beslenmeyi bırakın. Beşiktaş camiası taş üstüne taş koyan herkesi sırtında taşımıştır, bunu hiçbir zaman unutmayın. Beşiktaş siyaseti arkadan dolaşma siyaseti değildir Lütfen bunları yapmayın gelin herkese kucağımız açık kollarımız açık birlik beraberlik halinde olalım."

"ELEŞTİRİLERİ DİNLİYORUZ AMA ÜFLEMELERE KULAĞIMIZI KAPATIYORUZ"

"Bizim önerilere ihtiyacımız var bir omuza daha ihtiyacımız var. Bizim tek derdimiz Beşiktaş. Görev süremiz 3 yıl. 3 yıl boyunca bir tane duamız var 'Rabbim bize aynı saygınlıkla camiaya dönmeyi nasip etsin' Benim o tribünlere aynı saygınlıkla dönmeyi Allah bana nasip ediyorsa, benim evlatlarımı bırakacağım en büyük miras budur, başkanımızın budur, yönetim kurulumuzun budur. Tek derdimiz Beşiktaş, bildiğimiz doğru yoldan gidiyoruz. Eleştirileri dinliyoruz ama üflemelere kulağımızı kapatıyoruz. Kaostan beslenen bir siyaset bir endüstri haline geldi, camiam adına üzgünüm. Bunları söylemek zorundayım bakın her seçim trollerin terk etmek kapısı demek. Kendine koltuk bekleyenlerin ağzına suların akması demek. Beşiktaş'a gerçekten destek vermek istiyorlarsa doğru projelerde herkes yanınızda olsun Herkes bu projenin doğru olduğunu biliyor ama arkadan neden olduğunu bilmediğim sebeplerden dolayı işte ' Beşiktaş'ın mülkünü satıyorlar' diyorlar. Özellikle bunları yapanlara söylüyorum, biz Beşiktaş'ı yüreğimizde çok fazla yaşıyoruz. Biz Beşiktaş'ın var olan hiçbir şeyini sattırmayız tekrar söylüyorum Şu an bu arazi Beşiktaş'ın atıl durumda kalan bir arazisi. Bunun bu kadarını açıklayabilirim. Buraya imar aldığımızda 'buraya nasıl imar aldınız' diye hayrete düşenlerin şu anda bu işi sabote etmesini anlamıyorum. Yapmayın. Lütfen taş üstüne taş koyun, bu camia sizi daha çok omuzuna alacaktır, bu sizi daha da yüceltecektir. Beşiktaş'ta taş üstüne taş koyan hiç kimseyi bu camiyi unutmaz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, genel kurul üyelerinin bizim doğru olduğumuzu projede yanımızda olmalarını ve bu tarihi virajda bize destek olmalarını rica ediyorum."

"SALONU 10 BİN KİŞİ SIĞACAK ŞEKİLDE HAZIRLADIK HERKES GELSİN"

"Tekrar söylüyorum biz camiamızı haklı eleştirilerde her zaman dikkate alıyoruz. Mesela gündem maddelerini anlamadık, Beşiktaş’ın neyini satacaklar falan hemen bir divanın toplandığı komisyonla günlerce oturduk toplantı yaptık. Gündem maddelerini değiştirdik, izole ettik, bazı tabirleri bazı yetkileri çıkarttık. Yalın anlaşabilir bir hale getirdik. İkincisi de salon tarafı da doğru değil. Herkesin rahatlıkla gelebileceği bir salona sahibiz. Yaklaşık 10 bin kişilik bir salonda genel kurulumuzu bekliyor olacağız. Oradaki eleştiriler çok yerindeydi, 2 bin kişilik 3 bin kişilik salonda vesaire falan hemen anında genel sekreterimiz bununla ilgili tedbirlerini aldı, gerekli düzenlemeleri yaptı. Herkes rahat rahat genel kurula gelebilir. Yaklaşık 10 bin kişilik bir salonda biz yönetim kurulu olarak sizleri bekliyor olacağız. Bu konuda da dediğim gibi haklı eleştiriler vardı haklı kaygılar vardı. Bunları gidermek adına bundan sonra da yapacağımız gibi camiamızın bu tarz tepkilerini dikkate aldık ve hemen giderdik."