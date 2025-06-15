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Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan oyuncu için devrede!

Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan oyuncu için devrede!

15.06.2025 13:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan oyuncu için devrede!

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istediği iddia edildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Ligi'n dev ekipleri, Milan'ın oyuncusu Davide Calabria için devreye girdi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 


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