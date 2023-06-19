Beşiktaş ile anılıyordu: Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibi Giresunspor ile yolları ayıran İspanyol futbolcu Borja Sainz'ın İngiltere Championship ekibi Norwich City ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:58
Beşiktaş ile anılıyordu: Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu
Abone Ol google-news

Geçen sezon Giresunspor forması giyen ve sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City, 22 yaşında İspanyol futbolcu Borja Sainz ile anlaştı.

Borja Sainz

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Bu sezon Giresunspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan İspanyol oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Borja Sainz'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.


Borja Sainz norwich city transfer beşiktaş

İlgili Haberler

Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye olay gönderme: Kedi uzanamadığı ciğere murdar der

Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye olay gönderme: Kedi uzanamadığı ciğere murdar der
Adı Beşiktaş ile anılıyordu... Halil Dervişoğlu'nun babasından transfer yanıtı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu... Halil Dervişoğlu'nun babasından transfer yanıtı!
Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcuya göz dikti

Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcuya göz dikti

En Çok Okunan Haberler