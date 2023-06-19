Beşiktaş ile anılıyordu: Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig ekibi Giresunspor ile yolları ayıran İspanyol futbolcu Borja Sainz'ın İngiltere Championship ekibi Norwich City ile anlaştığı ileri sürüldü.
Geçen sezon Giresunspor forması giyen ve sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City, 22 yaşında İspanyol futbolcu Borja Sainz ile anlaştı.
Borja Sainz
ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
Bu sezon Giresunspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan İspanyol oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Borja Sainz'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.
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