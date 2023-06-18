Adı Beşiktaş ile anılıyordu... Halil Dervişoğlu'nun babasından transfer yanıtı!
Adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun babası, oğlunun transferine ilişkin görüşlerini aktardı. Baba Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.
Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması yapıldı.
Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Halil Dervişoğlu
Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Halil Dervişoğlu, daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
GEÇEN YILI BURNLEY'DE GEÇİRDİ
23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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