Beşiktaş ile anılıyordu: Morita için transfer açıklaması!

21.11.2025 16:55:00
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Beşiktaş ile adı geçen Hidemasa Morita ile ilgili konuştu.

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, kupada Marihense ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ NORMAL"

Borges, sözleşmesi sezon sonunda biten ve Beşiktaş ile adı geçen Hidemasa Morita ile ilgili gelen sorunun ardından, "Beşiktaş'ın Morita ile ilgilenmesi normal. Bu çok doğal, Morita harika bir oyuncu" dedi.

"BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAK"

Sözlerine devam eden Borges, "Sözleşmesi sona ermek üzere ve birçok kişinin onun hakkında konuşması çok doğal. Bu, bir oyuncunun yaşayabileceği ve nasıl başa çıkması gerektiğini bilmesi gereken bir durum. Beni hiç etkilemiyor. Morita'yı her gün izliyorum. Gelişimi ve fiziksel durumu giderek iyileşiyor. Günlük hayatında mutlu olduğunu görüyorum. Buraya geldiğim ilk günden bu yana takdir ettiğim bir oyuncu. Sezon sonuna kadar bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Beklentim ve umudum bu yönde. Sezonun geri kalanında çok iyi bir performans göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

