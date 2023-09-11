Beşiktaş ile anılıyordu... Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı!
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese ile sözleşme imzaladı.
İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı.
İtalya Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Roberto Pereyra
200 MAÇTA 56 GOLE KATKI
İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti.
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