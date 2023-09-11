Beşiktaş ile anılıyordu... Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı!

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 22:55
Beşiktaş ile anılıyordu... Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı!
Abone Ol google-news

İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı.

İtalya Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Roberto Pereyra

200 MAÇTA 56 GOLE KATKI

İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti. 


Player Alanı
Roberto Pereyra udinese transfer beşiktaş

İlgili Haberler

Altay Bayındır ve Beşiktaşlıların gözü Kamerun - Burundi maçında

Altay Bayındır ve Beşiktaşlıların gözü Kamerun - Burundi maçında
Beşiktaş'la anılıyordu: Başakşehir'den Deniz Türüç açıklaması

Beşiktaş'la anılıyordu: Başakşehir'den Deniz Türüç açıklaması
Eski Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya: 'Sergio Ramos'la anlaşmıştık'

Eski Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya: 'Sergio Ramos'la anlaşmıştık'

En Çok Okunan Haberler