Altay Bayındır ve Beşiktaşlıların gözü Kamerun - Burundi maçında

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:13

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:22

2023 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu'nda yarın TSİ 22.00'de Kamerun, Burundi'yi konuk edecek.

Bu karşılaşma hem Beşiktaşlıları hem de Manchester United'ın file bekçisi Altay Bayındır'ı yakından ilgilendiriyor.

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın da formasını giydiği Kamerun, bu maçı kazanamazsa elenecek ve siyah beyazlı futbolcu 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında organize edilecek olan 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alamayacak.

KARTAL'IN 3 STOPERİ AFRİKA KUPASI'NDA

Bu arada Beşiktaş'ın stoperleri Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili) ve Omar Colley (Gambiya) turnuvaya katılım hakkı kazandı.

ALTAY BAYINDIR'IN MANU KARİYERİ İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Öte yandan Kamerun - Burundi maçı Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır için de önem arz ediyor.

İngiliz takımının Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın yedeği konumunda bulunan Altay, Kamerun Milli Takımı turnuvaya katılırsa önümüzdeki ocak ve şubat aylarında Manchester United kalesini devralma şansı elde edecek.