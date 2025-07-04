Beşiktaş'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunun fikstürü belli oldu. İşte Beşiktaş'ın sezonun ilk haftasındaki rakibi ve derbi haftaları…
Beşiktaş, Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk maçını deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.
Beşiktaş, 2025/2026 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray deplasmanına gidecek. Dev derbi 8. haftada oynanacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2025/2026 sezonunun ilk yarısında evinde karşılaşacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 11. haftada Dolmabahçe'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ
- Kayserispor (D)
- Eyüpspor
- Konyaspor (D)
- Alanyaspor (D)
- Başakşehir
- Göztepe (D)
- Kocaelispor
- Galatasaray (D)
- Gençlerbirliği
- Kasımpaşa (D)
- Fenerbahçe
- Antalyaspor (D)
- Samsunspor
- Fatih Karagümrük (D)
- Gaziantep FK
- Trabzonspor (D)
- Rizespor