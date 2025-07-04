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Beşiktaş'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Beşiktaş'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

4.07.2025 16:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın 2025-2026 Süper Lig fikstürü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu çekilirken Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.

8 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunun fikstürü belli oldu. İşte Beşiktaş'ın sezonun ilk haftasındaki rakibi ve derbi haftaları…

Beşiktaş, Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun ilk maçını deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

Beşiktaş, 2025/2026 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray deplasmanına gidecek. Dev derbi 8. haftada oynanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2025/2026 sezonunun ilk yarısında evinde karşılaşacak.  Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 11. haftada Dolmabahçe'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG 2025/2026 SEZONUNDAKİ İLK YARI FİKSTÜRÜ

  • Kayserispor (D)
  • Eyüpspor
  • Konyaspor (D)
  • Alanyaspor (D)
  • Başakşehir
  • Göztepe (D)
  • Kocaelispor
  • Galatasaray (D)
  • Gençlerbirliği
  • Kasımpaşa (D)
  • Fenerbahçe
  • Antalyaspor (D)
  • Samsunspor
  • Fatih Karagümrük (D)
  • Gaziantep FK
  • Trabzonspor (D)
  • Rizespor

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