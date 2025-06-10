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Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alıyordu: Atletico Madrid, Sörloth için kararını verdi!

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alıyordu: Atletico Madrid, Sörloth için kararını verdi!

10.06.2025 16:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alıyordu: Atletico Madrid, Sörloth için kararını verdi!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Alexander Sörloth'un geldiği iddia edilmişti. Atletico Madrid, siyah beyazlı ekibin gündemindeki Norveçli golcü için kararını verdi.

Yeni sezonun hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak Beşiktaş'ta transferdeki öncelikli bölgelerden biri santrfor.

Siyah-beyazlılar listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerini İspanyol devi Atletico Madrid'de devam ettiren Alexander Sörloth adaylar arasında yer alıyordu.

Atletico Madrid, Beşiktaş'ın ilgilendiği Alexander Sörloth'la ilgili kararını verdi. beIN Sports'ta yer alan haberde İspanyol ekibinin Norveçli golcünün ayrılığına izin vermediği belirtildi.

Sörloth'u Atletico Madrid'in kiralamaya veya satmaya yanaşmadığı aktarılırken Beşiktaş'ın listesindeki diğer adaylara yöneldiği ifade edildi.

Geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 50 maça çıkan Sörloth, 24 gol ve 2 asist kaydetti.


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