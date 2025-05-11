Alexander Sörloth 3 dakika 57 saniyede hat-trick yapıp tarihe geçti
LaLiga'da Real Sociedad'a karşı 4 dakikada hat-trick yapan Alexander Sörloth, tarihe geçti. Norveçli yıldız, en hızlı hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
LaLiga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti.
Maçın ilk yarısında Alexander Sörloth damga vurdu.
Norveçli yıldız, 7, 10 ve 11. dakikalarda hat-trick yaptı. Sörloth, 30. dakikada 4. golünü attı.
Sörloth ilk 11 dakikada yaptığı hat-trick ile İspanya futbol tarihine geçti.
29 yaşındaki futbolcu, LaLiga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan futbolcu oldu.
Sörloth ayrıca 3 dakika 57 saniye ile en hızlı hat-trick yapan isim oldu. Norveçli futbolcu, Atletico'da bu sezon 21 gol atarken, 2 asist yaptı.
Etiketler: #alexander sörloth #atletico madrid #real sociedad
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