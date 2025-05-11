Alexander Sörloth 3 dakika 57 saniyede hat-trick yapıp tarihe geçti

LaLiga'da Real Sociedad'a karşı 4 dakikada hat-trick yapan Alexander Sörloth, tarihe geçti. Norveçli yıldız, en hızlı hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Alexander Sörloth 3 dakika 57 saniyede hat-trick yapıp tarihe geçti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:08

LaLiga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti.

Maçın ilk yarısında Alexander Sörloth damga vurdu.

Norveçli yıldız, 7, 10 ve 11. dakikalarda hat-trick yaptı. Sörloth, 30. dakikada 4. golünü attı.

Sörloth ilk 11 dakikada yaptığı hat-trick ile İspanya futbol tarihine geçti.

29 yaşındaki futbolcu, LaLiga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan futbolcu oldu.

Sörloth ayrıca 3 dakika 57 saniye ile en hızlı hat-trick yapan isim oldu. Norveçli futbolcu, Atletico'da bu sezon 21 gol atarken, 2 asist yaptı.


Etiketler: #alexander sörloth #atletico madrid #real sociedad

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