Alexander Sörloth 3 dakika 57 saniyede hat-trick yapıp tarihe geçti

Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:08

Güncelleme: 11.05.2025 - 12:08

LaLiga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti.

Maçın ilk yarısında Alexander Sörloth damga vurdu.

Norveçli yıldız, 7, 10 ve 11. dakikalarda hat-trick yaptı. Sörloth, 30. dakikada 4. golünü attı.

Sörloth ilk 11 dakikada yaptığı hat-trick ile İspanya futbol tarihine geçti.

29 yaşındaki futbolcu, LaLiga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan futbolcu oldu.

Sörloth ayrıca 3 dakika 57 saniye ile en hızlı hat-trick yapan isim oldu. Norveçli futbolcu, Atletico'da bu sezon 21 gol atarken, 2 asist yaptı.