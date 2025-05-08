Serdal Adalı'dan Victor Osimhen açıklaması: 'Sörloth'a 27 milyon vereceğime...'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı takımın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü yapılacak seçim öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı, basın toplantısının ardından basın mensuplarına transferle ilgili konuştu.
Serdal Adalı
Beşiktaş'ın yeni sezonda bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtiliyor. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, takımın mevcut santrforu Ciro Immobile için, "Immobile, altın ayakkabı paylaşımı yaptıktan sonra Hatayspor maçı öncesinde onunla bir toplantı yaptım, bazı uyarılarda bulundum" dedi.
SERDAL ADALI'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atletico Madrid forması giyen ve transfer için adı gündeme gelen Alexnader Sörloth için, "Hayal" dedi. Adalı, ayrıca, "27 milyon Euro Sörloth'a verene kadar 60'a Osimhen'i alırım. Bu işler parayla alakalı" diye konuştu.
Etiketler: #serdal adalı #victor osimhen #alexander sörloth #beşiktaş
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