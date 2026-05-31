Beşiktaş'ın forvet transferi Xabi Alonso'nun vereceği karara bağlı

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği sürecinde kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belirleme çalışmalarına odaklanan yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için transfer komitesini aktif tutuyor.

TransferFeed'de yer alan habere göre, siyah-beyazlıların hücum hattını güçlendirmek için Chelsea’nin 24 yaşındaki golcüsü Nicolas Jackson’ı listesine aldığı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Bonservisi Chelsea’de bulunan ve kulübüyle 2033 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olan Senegalli forvet için Beşiktaş'ın "kiralama" formülünü masaya yatırdığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren ancak Alman devinde beklentilerin altında kalan Jackson'ın, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği düşünülüyor.

XABI ALONSO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Genç oyuncunun geleceği, Chelsea'deki teknik heyet değişimine de bağlı durumda. Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso'nun, kadro yapılanmasıyla ilgili vereceği nihai kararı bekleyen Jackson'ın, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Yönetim ise transferi netleştirmek adına İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla inişli çıkışlı bir grafik çizen Nicolas Jackson, sezon boyunca 34 resmi müsabakada süre buldu.

Toplamda 1320 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 4 de asist yaparak skora doğrudan 15 kez katkı sağladı.