Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Marco Senesi imzayı atıyor

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve ligde kalmayı son haftada garantileyen Tottenham bir transferi daha bitiriyor. Liverpool'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Andrew Robertson'la anlaşan Roberto De Zerbi'nin ekibi savunma hattını güçlendiriyor.

SENESİ'DEN 4 YILLIK İMZA

Premier Lig'de bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Bournemouth'la kontratı biten Marco Senesi, kulübüyle sözleşme uzatmamıştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, Senesi'yle 4 yıllık anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmen duyurulacağı belirtildi.

MARCO SENESI'NIN KARİYERİ

Futbola Arjantin'de San Lorenzo altyapısında başlayan Marco Senesi, sonrasında sırasıyla Feyenoord ve Bournemouth formalarını giydi. İngiliz ekibinde 2022'de transfer olan 29 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkarken 5 asist kaydetti.

Marco Senesi'yle daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülmüştü. Deneyimli stoper, İtalya Serie A ekibi Juventus'un da listesinde yer alıyordu.