Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi!

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u bonservisiyle Dinamo Moskova'ya verdi. Zaynutdinov'un ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde renklerine bağladığı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından şok bir hamle yaptı.

KENY ARROYO, BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'la ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

Arroyo'nun daha sonra yaptığı "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." paylaşımı ise dikkat çekti.