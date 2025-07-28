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Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi!

Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi!

28.07.2025 15:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi!

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Keny Arroyo,sosyal medya hesaplarından tüm Beşiktaş paylaşımlarını sildi ve veda gibi paylaşım yaptı.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u bonservisiyle Dinamo Moskova'ya verdi. Zaynutdinov'un ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde renklerine bağladığı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından şok bir hamle yaptı.

KENY ARROYO, BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'la ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

Arroyo'nun daha sonra yaptığı "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." paylaşımı ise dikkat çekti.

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İlgili Konular: #beşiktaş #Keny Arroyo

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