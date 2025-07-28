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Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

28.07.2025 11:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO + 5 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.

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