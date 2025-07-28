Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO + 5 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.