Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
20 MİLYON EURO + 5 MİLYON EURO
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.