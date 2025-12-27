Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.12.2025 11:46:00
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu açıklandı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirten Ürkmezgil, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla siyah-beyazlı kulübün borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

