Beşiktaş'ın gündemindeydi... Yasin Özcan karşılaşmaya devam edemedi!

26.01.2026 09:35:00
Beşiktaş'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Tammy Abraham için Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmelerinde takas formülüyle kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Yasin Özcan, Dender ile golsüz berabere biten karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk izlenimlerin tedbir amaçlı değişiklik yapıldığı yönünde olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #Yasin Özcan

