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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu belli oldu!

30.07.2025 13:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Shakhtar Donetsk maçının kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu şu şekilde:

Kale: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udokhai, Necip Uysal, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçta rakibine 4-2 mağlup olmuştu.

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