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Beşiktaş ekolü
Adnan Dinçer
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Beşiktaş ekolü

30.07.2025 04:00
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Beşiktaş yeni sezona takımda eksikliğini hissettiği birçok mevkiye transfer yapması gerekirken elindeki kaliteli oyuncuları da kaybediyor. Gedson Fernandes’in Spartak Moskova’ya gitmesi Siyah-Beyazlılar için kritik bir eşik anlamına geliyor. Çünkü geride kalan 3 sezonda Beşiktaş’ın en çok koşan ve dikine oynamayı seven oyuncusu tartışmasız Gedson’du… Şartlar ne olursa olsun özellikle bu sezon takımda tutulmalıydı. Sadece Orkun Kökçü transferi ve genç Demir Ege Tıknaz’ın varlığı Beşiktaş’ın orta alandaki beklentilerini ne ölçüde karşılar, şüphelerim var. Üstelik Amir Hadziahmetovic, Al Musrati ve Onana da kadroda düşünülmüyorken. Anlaşılan yine çok büyük rakamlara bu bölgeye oyuncu alınacak. Daha sağ bek, sol bek, orta sahanın iki kanadı, stoper ve hatta Abraham transferine rağmen forvet sorunu çözülmemişken… Beşiktaş’ın bir an önce geçmişte bizlerin de katkısının olduğu öz kaynak düzenini daha işler hale getirmesi ve kendi ekolünü oluşturup bu yoldan ilerlemesi gerekiyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #yeni sezon

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