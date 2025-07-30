Beşiktaş yeni sezona takımda eksikliğini hissettiği birçok mevkiye transfer yapması gerekirken elindeki kaliteli oyuncuları da kaybediyor. Gedson Fernandes’in Spartak Moskova’ya gitmesi Siyah-Beyazlılar için kritik bir eşik anlamına geliyor. Çünkü geride kalan 3 sezonda Beşiktaş’ın en çok koşan ve dikine oynamayı seven oyuncusu tartışmasız Gedson’du… Şartlar ne olursa olsun özellikle bu sezon takımda tutulmalıydı. Sadece Orkun Kökçü transferi ve genç Demir Ege Tıknaz’ın varlığı Beşiktaş’ın orta alandaki beklentilerini ne ölçüde karşılar, şüphelerim var. Üstelik Amir Hadziahmetovic, Al Musrati ve Onana da kadroda düşünülmüyorken. Anlaşılan yine çok büyük rakamlara bu bölgeye oyuncu alınacak. Daha sağ bek, sol bek, orta sahanın iki kanadı, stoper ve hatta Abraham transferine rağmen forvet sorunu çözülmemişken… Beşiktaş’ın bir an önce geçmişte bizlerin de katkısının olduğu öz kaynak düzenini daha işler hale getirmesi ve kendi ekolünü oluşturup bu yoldan ilerlemesi gerekiyor.
Beşiktaş ekolü
Yazarın Son Yazıları
Beşiktaş yeni sezona takımda eksikliğini hissettiği birçok mevkiye transfer yapması gerekirken elindeki kaliteli oyuncuları da kaybediyor.
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 10. dakikada 10 kişi kalmasının ardından
Geçen yıl transferde geç kalan, lige erken havlu atan Beşiktaş sezon sonu gelmeden heyecanını yitirerek taraftarını üzdü ve şampiyonluk yarışında dahi var olamadı.
Futbolda yoğun geçen sezonun ardından adeta tatile giremeden yeni formatıyla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösteren takımlar ve oyuncular, dünyanın her yerindeki seyirciler için yaptıkları maçlarda transfer piyasasını oluşturuyor.
İspanya-Portekiz UEFA Uluslar Ligi finalinde futbol olarak umduğumuzu İspanya tarafında bulamadık.
Sezon biterken bazı olaylar dikkatimi çekti. İlki Şampiyonlar Ligi finalindeki Paris Saint Germain-Inter mücadelesi. Maçın yıldızı PSG Teknik Direktörü Luis Enrique idi.