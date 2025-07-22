Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu: 4 futbolcu listede yer almadı!

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.
Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadžiahmetović, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes
Forvet: Tammy Abraham