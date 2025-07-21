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Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

21.07.2025 14:23:00
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AA
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Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde... Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni oldu.

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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