Beşiktaş'ın transferine Farioli engeli!

29.01.2026 12:02:00
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Terem Moffi'nin, Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Tammy Abraham'ı 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya satan Beşiktaş, forvet hattındaki oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemine gelen isimlerden birisinin de Nice'te forma giyen Terem Moffi olduğu ileri sürüldü. Ancak Moffi için Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto'nun da devrede olduğu ve Nijeryalı golcüyü kadrosuna katma aşamasına geldiği iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre; Portekiz kulübü, 26 yaşındaki santrforun transferi için Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde 8 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunda mutabık kalındığı belirtildi. Haberde, Terem Moffi'nin bugün Portekiz'e giderek yeni takımına katılacağı öne sürüldü.

