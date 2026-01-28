Adı Beşiktaş ile anılan Konstantinos Tsimikas'tan açıklama: 'Çok şey söylendi ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 20:23:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın 29 yaşındaki Yunan oyuncusu Konstantinos Tsimikas, geleceğine dair görüşlerini aktardı.

Roma forması giyen Konstantinos Tsimikas, UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın gündemine gelen 29 yaşındaki Yunan sol bek, geleceğiyle ilgili konuştu. Tsimikas, Roma'ya odaklandığını söyledi.

"ROMA'YA ODAKLANDIM"

Tsimikas, "Tek söyleyebileceğim şey, buraya odaklandığım. Roma'nın bir parçası olmak ve bir oyuncu olarak gelişmek istiyorum. Çok şey söylendi ama bu tür durumlarda kulaklarını tıkamak en iyisidir. Tek hedefim Roma'da iyi iş çıkarmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

Tsimikas, yaz transfer döneminde Liverpool'dan Roma'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Roma forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Tsimikas'ın, bonservisinin bulunduğu Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #transfer #roma #Konstantinos Tsimikas

