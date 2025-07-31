Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakibi St. Patrick's oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
İstanbul'daki 4-2'lik maçın Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan rövanşının 12. dakikasında Kevin, 45+2'de Elias'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giden Ukrayna ekibi, mücadeleyi bu skorla kazanarak UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam etti.
İkinci yarıya Demir Ege Tıknaz-Amir Hadziahmetovic değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, kalan dakikalarda turu getirecek golleri bulamayınca organizasyondan elendi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde
Shakhtar Donetsk'e elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
UEFA Konferans Ligi 3. turundan organizasyona katılacak siyah-beyazlı ekip bu turda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla play-offlara kalmak için mücadele edecek.
St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi ilk turunda Litvanya ekibi Hegelmann Litauen'i, 2. turunda ise Estonya'nın Kalju'yu eleyerek 3. tura yükseldi.