Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi'den ilk açıklama!

Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulüple ilgili ilk duygularını paylaştı.

Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten harika, bu Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME GİYMEDEN ÖNCE ARMAYI ÖPTÜM"

Beşiktaş formasını ilk kez giydiğinde neler hissettiği sorulan Ndidi, "Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çok sıcak, çok içten bir karşılama var. Üstüme giymeden önce armayı öptüm" dedi.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Ndidi, "Bu sezonun keyfini çıkarmalarını istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Takıma destek olmak, takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım ve tabii ki elimden gelenin en iyisini yaparak daha fazla maç kazanmaya çalışacağım. Çünkü daha fazla galibiyet, daha fazla kupa demek" sözlerini kullandı.