Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:01

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.

Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Onur, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Rashica, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mendy, Emir, Ethemi.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ OLACAK

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.