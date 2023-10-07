Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında yaşananları anlattı: Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladı mı?

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:32

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tüpraş Stadyumu'nda yaşananlarla ilgili Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"DOSTANE BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK"

"Galatasaray ve Fenerbahçe’nin deprem yardımı için oynadığı maçlara gitmiş ama Beşiktaş’ın maçına gidememiştim. Lugano maçına gittik. Maç öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi ile konuştuk. 'İnşallah Beşiktaş ile Fenerbahçe final oynar' diye temennimi dile getirdim. Ülke puanı açısından önemini dile getirdim. Maç öncesi son derece dostane bir şekilde konuştuk."

"BİR ANDA PROTESTO BAŞLADI"

"Maç içinde bir anda protestolar başladı. 30-40 kişi değil. Bir tribün başlıyor diğer tribün devam ediyordu. 100 kişiye sorsanız, 100’ü de organize bir protesto olduğunu söyler. O dakikadan sonra ben de kalktım ve maçı terk ettim. Sadece ben kalkmadım, yönetim kurulu üyelerimizden, Temsilciler Kurulu başkanımıza kadar hepimiz terk ettik stadı."

AHMET NUR ÇEBİ'YE PARMAK SALLADI MI?

Stadı terk etmeden önce Ahmet Nur Çebi’ye parmak salladığınız yorumları yapıldı...

"Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim ‘Organize bu, Sayın Başkan’ dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı’na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?"

"AHMET NUR ÇEBİ SESSİZ KALDI"

O anda Ahmet Bey size bir şey söyledi mi?

"Hayır. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi sessiz kaldı. Ama bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim; Süper Lig’de sadece bir takım şampiyon olacak ve 4 takım küme düşecek. Başarı ya da başarısızlığın faturasını hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu’na kesme dönemi artık geride kalmalı. Ülkenin futbolda güzel bir atmosfere kavuşmasının tek yolu herkesin üzerine düşeni ve sorumluluğunu sahiplenmesine bağlı."