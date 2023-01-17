Beşiktaş istiyordu, Montpellier ile anlaştı!
Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Malili savunma oyuncusu Kiki Boubakar Kouyate, Fransız ekibi Montpellier ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Kiki Boubakar Kouyate'nin yeni adresi netlik kazanıyor.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Montpellier, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için kulübü Metz ile anlaştı.
Habere göre, Montpellier bu transfer için Metz kulübüne 5 ila 6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş ile birlikte, Augsburg'un da oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.
Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen ve Metz ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kouyate'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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