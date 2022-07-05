Beşiktaş, Jackson Muleka ile anlaştı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, iddiaya göre, Kongolu futbolcu Jackson Muleka ve kulübü Standard Liege ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.
NTV Spor’da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
SÖZLEŞME ÜCRETİ BELLİ OLDU
Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.
Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.
KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR
22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.
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