Son Dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı!

05 Temmuz 2022 Salı, 11:35

Beşiktaş, Weghorst transferini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GECE 12'DE İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlıların transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, 00.00'da İstanbul'a indi.

Beşiktaş'ın, transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği 29 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak. Siyah-beyazlılar, Weghorst'a 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek.

"BURADA OLMAK GÜZEL"

Öte yandan havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Weghorst, "Uzun sürdü ama burada olmak gerçekten güzel" dedi. Hollandalı futbolcu, kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.

Weghorst, resmi imzayı atar atmaz Beşiktaş'ın kampına katılacak.

WEGHORST'UN KARİYERİ

Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.