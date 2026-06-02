Beşiktaş, Jolien Knollema transferini resmen açıkladı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Jolien Knollema'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı. Jolien Knollema'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Hollanda'da 5 Ocak 2003'te dünyaya gelen Knollema, kariyerinde sırasıyla Sudosa-Desto, Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formalarını giydi.