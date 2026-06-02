İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş'ta flaş Vincenzo Italiano gelişmesi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bu hafta sonuna kadar sonuca varmak isteyen Beşiktaş için önemli gelişmeler yaşandı.

Yeniden Beşiktaş'a dönen sportif direktör Önder Özen'in listesinde ilk sırada yer alan Vincenzo Italiano için yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Di Marzio; Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş ilgisi sonrası kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini duyurdu.

Öte yandan Beşiktaş cephesi, Vincenzo Italiano'dan kısa bir süre içerisinde kararını netleştirmesini istedi.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincenzo Italiano, son yıllarda İtalya futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösteriliyor. Hücum odaklı futbol anlayışı, yüksek tempolu oyun sistemi ve takımlarına kazandırdığı kimlikle dikkat çeken 47 yaşındaki çalıştırıcı, kariyer basamaklarını alt liglerden başlayarak Serie A'nın en saygın teknik direktörleri arasına kadar çıkmayı başardı.