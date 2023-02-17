Beşiktaş, Josef'in sözleşmesini resmi olarak feshetti

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesini resmi olarak feshetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:49
Beşiktaş, Josef'in sözleşmesini resmi olarak feshetti
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Transfer döneminin TFF tarafından uzatılmasının ardından takımlarda çalışmalar devam ediyor. Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i kadrosuna katmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda, bazı yabancı oyuncularla da yollar ayrılıyor. 2.5 sezondur Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı forma altında lig ve kupa şampiyonluğu ile Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Josef de Souza ile yollar resmi olarak ayrıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu ana kadar olan alacaklarından vazgeçti. Josef de Souza'nın Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olması bekleniyor.


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